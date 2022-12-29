انفجارات في العاصمة الأوكرانية في ضربات روسية

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وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان للمرة الأولى منذ 2011
التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في إطار اجتماع في موسكو مع نظيرهما الروسي، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ...
جيش كوريا الجنوبية يعتذر لفشله في إسقاط الطائرات
دعا رئيس كوريا الجنوبية إلى تعزيز الدفاعات الجوية والطائرات بدون طيار عالية التقنية، بينما اعتذر الجيش عن فشله في إسقاط الطائرات...
كوريا الشمالية تغزو المجال الجوي لجارتها الجنوبية بمسيرات
اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بإرسال عدد من الطائرات المسيرة التي عبرت حدودها، ما دفع سول إلى نشر طائرات حربية وإطلاق طلقات...
عاصفة تقتل 18 شخصا وتهدد الملايين في الولايات المتحدة
احتشد الملايين من الناس للتغلب على العاصفة المتجمدة التي أودت بحياة 18 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى...
15 قتيلا في انفجار شاحنة غاز
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال فى بوكسبرج بشرق مدينة جوهانسبرج، إلى 15 قتيلا حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب...
دوافع عنصرية وراء إطلاق النار في باريس
أكد الرجل الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص وجرحه ثلاثة آخرين الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه...
لماذا تعتبر الولايات المتحدة تيك توك تهديدا لأمنها القومي
تتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك" ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، بحسب منتقديه....
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