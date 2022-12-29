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انفجارات في العاصمة الأوكرانية في ضربات روسية

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وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان للمرة الأولى منذ 2011

التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في إطار اجتماع في موسكو مع نظيرهما الروسي، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ...

ab51d7fe5e.jpgموسكو : الوكالات
4cbb40a904.jpg04 جمادى الآخرة 1444 هـ

جيش كوريا الجنوبية يعتذر لفشله في إسقاط الطائرات

دعا رئيس كوريا الجنوبية إلى تعزيز الدفاعات الجوية والطائرات بدون طيار عالية التقنية، بينما اعتذر الجيش عن فشله في إسقاط الطائرات...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1444 هـ

كوريا الشمالية تغزو المجال الجوي لجارتها الجنوبية بمسيرات

اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بإرسال عدد من الطائرات المسيرة التي عبرت حدودها، ما دفع سول إلى نشر طائرات حربية وإطلاق طلقات...

icon-byline.pngسول : الوكالات
icon-clock.png02 جمادى الآخرة 1444 هـ

عاصفة تقتل 18 شخصا وتهدد الملايين في الولايات المتحدة

احتشد الملايين من الناس للتغلب على العاصفة المتجمدة التي أودت بحياة 18 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

15 قتيلا في انفجار شاحنة غاز

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال فى بوكسبرج بشرق مدينة جوهانسبرج، إلى 15 قتيلا حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب...

icon-byline.pngجوهانسبرج: أ ف ب
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

دوافع عنصرية وراء إطلاق النار في باريس

أكد الرجل الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص وجرحه ثلاثة آخرين الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه...

icon-byline.pngباريس : أ ف ب
icon-clock.png30 جمادى الأولى 1444 هـ
CULVER CITY, CALIFORNIA - DECEMBER 20: The TikTok logo is displayed outside a TikTok office on December 20, 2022 in Culver City, California. Congress is pushing legislation to ban the popular Chinese-owned social media app from most government devices. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

لماذا تعتبر الولايات المتحدة تيك توك تهديدا لأمنها القومي

تتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك" ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، بحسب منتقديه....

icon-byline.pngواشنطن : الوكالات
icon-clock.png27 جمادى الأولى 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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