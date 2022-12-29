انفجارات في العاصمة الأوكرانية في ضربات روسية

وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان للمرة الأولى منذ 2011 التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في إطار اجتماع في موسكو مع نظيرهما الروسي، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ... موسكو : الوكالات موسكو : الوكالات 04 جمادى الآخرة 1444 هـ 04 جمادى الآخرة 1444 هـ جيش كوريا الجنوبية يعتذر لفشله في إسقاط الطائرات دعا رئيس كوريا الجنوبية إلى تعزيز الدفاعات الجوية والطائرات بدون طيار عالية التقنية، بينما اعتذر الجيش عن فشله في إسقاط الطائرات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1444 هـ 03 جمادى الآخرة 1444 هـ كوريا الشمالية تغزو المجال الجوي لجارتها الجنوبية بمسيرات اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بإرسال عدد من الطائرات المسيرة التي عبرت حدودها، ما دفع سول إلى نشر طائرات حربية وإطلاق طلقات... سول : الوكالات سول : الوكالات 02 جمادى الآخرة 1444 هـ 02 جمادى الآخرة 1444 هـ عاصفة تقتل 18 شخصا وتهدد الملايين في الولايات المتحدة احتشد الملايين من الناس للتغلب على العاصفة المتجمدة التي أودت بحياة 18 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 15 قتيلا في انفجار شاحنة غاز ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال فى بوكسبرج بشرق مدينة جوهانسبرج، إلى 15 قتيلا حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب... جوهانسبرج: أ ف ب جوهانسبرج: أ ف ب 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ دوافع عنصرية وراء إطلاق النار في باريس أكد الرجل الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص وجرحه ثلاثة آخرين الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه... باريس : أ ف ب باريس : أ ف ب 30 جمادى الأولى 1444 هـ 30 جمادى الأولى 1444 هـ لماذا تعتبر الولايات المتحدة تيك توك تهديدا لأمنها القومي تتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك" ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، بحسب منتقديه.... واشنطن : الوكالات واشنطن : الوكالات 27 جمادى الأولى 1444 هـ 27 جمادى الأولى 1444 هـ

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