شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ المواجهات السابقة بين ليفربول وليستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي نادي ليفربول بنظيره ليستر سيتي فى لقاء قوي ومثير غدًا، بالجولة ال17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل الريدز فى مواصلة إنتصاراته بالآونة الاخيرة، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز فى الجولة الماضية أمام فريق أستون فيلا.

ومن المتوقع أن تكون مواجهة ليستر سيتي القادمة ليست سهلة على الإطلاق، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة لاطلما كانت شاهدة على الإثارة، الأمر الذي قد يصعب مهمة "الريدز" فى مواصلة الإنتصارات والإقتراب خطوة إضافية للمربع الذهبي.

وبالحديث عن المواجهات السابقة بين الفريقين، نجد أن آخر خمس مواجهات بين الفريقين، شهدت على فوز ليفربول فى 3 لقاءات والهزيمة فى لقائين، الأمر الذي يعكس صعوبة المباراة، فعلى الرغم من تفوق "الريدز"، إلا أن هذه الإحصائية مقلقة قبل المواجهة المنتظرة.



موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

ومن المقرر أن يستضيف نادي ليفربول نظيره ليستر سيتي غدًا الجمعة، فى الجولة ال 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.