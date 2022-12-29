شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يناشد لاعبيه بضرورة مواصلة الإنتصارات أمام ليستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الألماني يورجن كلوب،المدير الفني لنادي ليفربول، ناشد من لاعبي الفريق ضرورة إستمرار الإنتصارات فى الفترة القادمة، بعدما نجح الفريق من تحقيق الفوز على أستون فيلا فى الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدف وحيد فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضافت التقارير أن مواجهة ليفربول القادمة لن تكون سهلة أمام ليستر سيتي، خاصة أن مواجهات الفريق السابق لاطلما كانت شاهدة على الإثارة، الأمر الذي قد يصعب مهمة "الريدز" فى مواصلة الإنتصارات والإقتراب خطوة إضافية للمربع الذهبي.



داروين نونيز "صداع" فى عقل كلوب

وأكدت بعدت المصادر القريبة من ليفربول أن المدرب الألماني يورجن كلوب ما زال يفاضل بين الثتائي روبرتو فيرمينو وداروين نونيز فى بداية اللقاء القادم، حيث أن الأخير لا يقدم المردود المنتظر منه فى الآونة الأخيرة، بجانب إهداره العديد من الفرص الساهلة، مما تسبب فى توديع الفريق لكأس الرابطة على يد السيتي.



موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

ومن المقرر أن يستضيف نادي ليفربول نظيره ليستر سيتي غدًا الجمعة، فى الجولة ال 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.