جامعة الكوفة تستضيف مختصين لمناقشة طرق منع انتشار المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - إستضافت جامعة الكوفة مجموعة من المختصين لمناقشة طرق منع انتشار المخدّرات بين المجتمع، فيما أشار المختصون الى عدم وجود أية قاعدة بيانات بعدد المدمنين.

بعرض مسرحي يبيّن مخاطر المخدّرات على الشباب وتحذيرات من غزوها للحرم الجامعي، افتتحت جامعة الكوفة ندوتها التي استضافت مختصين حول طرق منع انتشار المخدرات في المجتمع.

وبحسب المختصين لا توجد اية قاعدة بيانات بعدد المدمنين او حجم التعاون مع الجامعات، لكنّ الجهات الامنية تؤكّد انخفاض نسب المتعاطين عموما في الاونة الاخيرة.

ومع عدم قدرة الحكومة على ضبط الحدود أمام سيل المخدرات الداخل إلى البلد تبقى المحافظات لحد الان تخلو من مراكز لتأهيل المدمنين.