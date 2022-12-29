انت الان تتابع خبر غيابات "مؤثرة" في تشكيلة النادي الملكي خلال مواجهة بلد الوليد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، فإن ثلاثي نجوم ريال مدريد لوكا مودريتش، وكامافينغا، وأوريلن تشواميني، من المتوقع عدم مشاركتهم في المباراة القادمة للفريق أمام نظيره بلد الوليد، بعد عودتهم عقب نهاية إجازتهم، الأربعاء.وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام منافسه بلد الوليد، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الفريق الملكي: إيدير ميليتاو، أنطونيو رودريجو (ناتشو)، دافيد ألابا، داني كارفاخال (ميندي).

خط الوسط: فالفيردي، داني سيبايوس (لوكا مودريتش)، توني كروس.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس جونيور، رودريغو ( ماركو أسينسيو).



ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، عبر قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي رؤوف خليف.

وستنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، في منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).