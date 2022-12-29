شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة 16 من قوافل "ستر وعافية" بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم و تسليمهم عدد من الكراسي المتحركة ، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح.

وتتضمن القافلة أيضاً حملات متعددة لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف ، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه لعدد 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.

شارك في القافلة 15 كيان من كيانات التحالف وهم (مؤسسة ابوالعينين - جمعية الاورمان - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة مصر الخير - جمعية مصطفي محمود - جمعية رسالة - بنك الطعام المصري - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة حياة كريمة) بمشاركة أكثر من 2500 متطوع وموظف وتنفيذي.

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار "ستر وعافية1 " وذلك بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة " ستر وعافية 2 " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالي قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة .

وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة "ستر وعافية 5"قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية أما قافلة"ستر وعافية 6" فخدمت أهالي قري غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية و القافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بينما القافلة التاسعة والعاشرة فتم تنفيذها بقري الطويرات ودندرة بمحافظة قنا أما القافلة الحادية عشر فكانت بقرية الضبعية بالإسماعيلية بينما المرحلة الثانية عشر والثالثة عشر بقري سلوا والرغامة البلد بأسوان واخيراً المرحلة الرابعة عشر والخامسة عشر بقري الدير ، القريا ، النمسا وتوابعهم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر .