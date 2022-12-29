شكرا لقرائتكم خبر عن محرز يعلق على فوز السيتي أمام ليدز يونايتد ويوجه رسالة خاصة للجماهير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الجزائري رياض محرز على التعليق عن فوز السيتي أمام ليدز يوتايتد بنتيجة 3/1،فى الجولة ال16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وجه اللاعب الشكر للجماهير التى ساندت الفريق فى مباراة الأمس، والتى ساهمت فى تحقيق الفريق الفوز وثلاث نقاط جديدة فى سباق المنافسة.

وكان محرز قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا خلالها:" ثلاث نقاط أخري جديدة ومهمة، شكرًا لجماهير الفريق على المساندة كعادتهم "، حيث ظهر النجم الجزائري بمستوي مميز للغاية فى مباراة الفريق أمس، بجانب إحرازه هدفًا فى مباراة ليفربول السابقة بكأس الرابطة الإنجليزية.



توقف البيرميرليج بمثابة هدية ل محرز

وأكدت العديد من المصادر أن توقف البيرميرليج هذا الموسم بسبب كأس العالم، يعد أفضل الهدايا التى قدمت للاعب رياض محرز، والذي ساعد فى إعادة تأهيل اللاعب وإستعادته لجزءًا كبير من لياقته البدنية، خاصة أن اللاعب لم يتمكن رفقة المنتخب الجزائري للوصول لنهائيات كأس العالم.



ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ويعتلي نادي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، فى حين يحل واصل نادي مانشستر سيتي مطاردته للسيتي بالفوز أمس ليستمر فى وصافة الترتيب برصيد 35 نقطة، مع العلم أن الفريقين يمتلكان لقاء مؤجل لهما من الجولة التاسعة.