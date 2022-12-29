«أسلوب اليابان في مواجهة الجيش الأمريكي» .. هجوم «كاميكازي» روسي على أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت موجة جديدة من الهجمات بما يسمى طائرات "كاميكازي" المسيرة ضد أوكرانيا.

ووجهت الطائرات المسيرة ضد أهداف في جنوب وشرق البلاد، حسبما ذكر الدفاع الجوي الجنوبي الأوكراني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف أنه تم إسقاط خمس طائرات مسيرة في منطقة دنيبرو، قائلا: "دعونا نبقى في مزاج احتفالي".

وقال إن الطائرات المسيرة حلقت في عدة مجموعات فوق منطقة دونيتسك وزابوريجيا وخاركيف.

كما سجل مراقبون رحلات جوية في اتجاه أوديسا.

ووفقا لتقارير وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان"، تم إسقاط العديد منها.

«الكاميكازي» في الحرب العالمية

كاميكازي هي كلمة يابانية، تترجم عادة بالرياح المقدسة أو الرياح الإلهية، وهي كلمة تستخدم للإشارة إلى إعصار يقال أنه أنقذ اليابان من غزو اسطول مغولي بقيادة قبلاي خان في 1281. في اليابان يستخدم الاسم «كاميكازي» للإشارة فقط لهذا الإعصار.

تحت قيادة "يوكيو سيكي" قامت بالهجوم على سفن للنقل، وقد بلغ عدد سفن النقل التي ضُرِبت 7 سفن فضلا عن 40 سفينة أخرى غرقت 5 منها و23 سفينة أصابتها إصابات كبيرة، و12 سفينة أصابتها أضرار متوسطة، وبحسب مصادر يابانية عن نتائج هجمات«الكاميكاز» أن 81 سفينة غرقت فيما تضررت 195 سفينة.

وبحسب مصادر القوات الجوية الأمريكية فإن 2800 منتحر «كاميكازي» قد أغرقوا 34 سفينة، وتضررت 368 سفينة وأنه قُتل جرّاء ذلك 4900 بحّارا غير إن هجوم اليابانيين الانتحاري على أسطول الحلفاء لم يؤدي الهدف المرجو حيث أن النتائج كانت صغيرة قياسا بالجهد المبذول والأرواح المضحية، مما دعا اليابانيين أن يطوروا برامجهم الانتحارية غير أن أمريكا كانت تجهز قنبلتها النووية الأولى لترمي بها فوق هيروشيما ولتتبعها بقنبلة أخرى بعد ثلاثة أيام فوق ناجازاكي ليضطر الإمبراطور الياباني للإستسلام وبذلك انتهت الحرب العالمية الثانية.