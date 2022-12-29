شكرا لقرائتكم خبر عن قادرون باختلاف.. صندوق لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، اختصاصات الصندوق والذي يعمل على تحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحددت مادة 11 من ذات المشروع اختصاصات المجلس، إذ نصت على: يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى:

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2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

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4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.

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6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

8- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.