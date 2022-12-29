شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يكسر قوانين الطبيعة مع السيتي ويحقق رقمًا قياسيًا.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح القاطرة النرويجية إيرلينج هالاند من تسجيل ثنائية أمس فى مرمي ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، ليواصل اللاعب هويته المفضلة فى تسجيل الأهداف ويحطم كافة الأرقام القياسية، بعدما رفع اللاعب رصيده من الأهداف إلى 20 هدف من 14 لقاء فقط على صدارة هدافي المسابقة.

ويقدم هالاند مستوي أكثر من رائع منذ إنضمامه إلى السيتي فى الصيف الماضي، حيث لا يسبق للاعب فى الدوري الإنجليزي أن حقق أرقام مقاربة للاعب فى هذه الفترة الصغيرة، ليتفوق اللاعب على أسطورة السماوي السابقة أجويرو وأسطورة اليونايتد واين روني.



الإحصائيات تنصف هالاند مع السيتي

و قامت هيئة الإحصائيات بحساب المتوسط التهديفي للاعب فى كل مباراة، حيث وجد أن اللاعب يسجل هدفًا واحدًا بالتزامن مع كل 77 دقيقة يلعبها اللاعب، أي أن هالاند لا يحتاج لمباراة كاملة للتسجيل، الأمر الذي يثبت مدي القدرة التهديفية الهائلة التى يتمتع بها اللاعب فى الفترة الحالية.



ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ويعتلي هالاند صدارة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا، فى حين يحل النجم الإنجليزي هاري كين فى المركز الثلني برصيد 14 هدف، أي بفارق 6 أهداف كاملة عن القاطرة النرويجية، ويأتي النجم المتألق إيفان توني من بعيد بالمركز الثالث برصيد 11 هدف.