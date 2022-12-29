شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى مستقبل كوتينيو مع أستون فيلا.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر موقع جول العالمي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن النجم البرازيلي فيلبي كوتينيو، نجم أستون فيلا الحالي وليفربول السابق، حيث أكد أن اللاعب يتمسك بالرحيل فى الفترة الحالية ولا يفضل فكرة البقاء داخل الفريق الإنجليزي، خاصة أن اللاعب قام بحسم وجهته القادمة ويريد مغادرة البيرميرليج.

وأضافت بعض التقارير أن هناك حالة من التمسك باللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، فعلى الرغم أن اللاعب لم يقدم أي إضافة حقيقية منذ إنضمامه إلى أستون فيلا، إلا أن الفريق الإنجليزي قد استقر فى الساعات الأخيرة على بقاء اللاعب لنهاية الموسم لمنحه فرصة أكبر.



وجهة كوتينيو المقبلة حال رحيله

ومن جانبه يفضل اللاعب العودة إلى الدوري البرازيلي حتى ختام مسيرته الكروية، خاصة أنه يعيش حالة سيئة جيدة منذ رحيله عن برشلونة، بجانب إستبعاده الأخير من قائمة البرازيل المشاركة فى كأس العالم، الشئ الذي أثر فى اللاعب بصورة كبيرة بحالته النفسية.



أرقام كوتينيو مع أستون فيلا

ويقدم كوتينيو أحد أسوء مواسمه الكروية على الإطلاق، حيث شارك اللاعب فى 12 مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي رفقة استون فيلا لم يسجل خلالها أي هدف، بجانب أنه لم يقدم أي تمريرة حاسمة لزملائه.

على عكس الموسم الماضي الذي سجل فيه اللاعب خمس أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 19 لقاء خاضها اللاعب مع الفريق، الأمر الذي يعكس مدي تأثر اللاعب وعدم تركيزه بالشكل الكامل مع الفريق.