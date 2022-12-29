شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم أرسنال ينضم إلى ريال مدريد فى هذه الحالة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مدريدية عن وجود رغبة داخل ريال مدريد فى إستعادة نجم الفريق السابق مارتن روديجارد، والذي تألق بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة مع نادي أرسنال فى الدوري الإنجليزي، الشئ الذي جعل مسئولي الفريق المدريدي يفكرون بشكل جادي فى إعادة اللاعب.

وكان الصحفي الشهير رامون ألفاريز قد فجر مفاجأة مدوية فى أحقية ريال مدريد عودة اللاعب، إذا ما تقدمت أحد الفرق بعرض إلى اللاعب فى الفترة المقابلة، الشئ الذي يتيح للفريق المدريدي ضم اللاعب بنفس المقابل المعروض، وفقًا لإتفاق مسبق بين إدارة الفريق الإسباني والجانرز.



موقف أرسنال من بيع رودريجارد

وفى سياق متصل لايفكر مسئولي نادي أرسنال فى رحيل رودريجارد خلال الفترة المقبلة، حيث يعد اللاعب أحد ركائز الفريق الأساسية هذا الموسم، بجانب رغبة الجانرز فى الحفاظ على نجومه لإستعادة لقب الدوري الإنجليزي، فى ظل المنافسة التى تجمعه مع السيتي حامل اللقب.



كيف يفكر رودريجارد فى مستقبله؟

ومن جانبه يري اللاعب أن فرص بقائه داخل أرسنال ستكون أفضل كثيرًا من عودته إلى نادي ريال مدريد، حيث أنه سيضمن المشاركة بشكل أساسي رفقة المدفعجية أكثر من أي فريقًا آخر فى الفترة المقبلة، الشئ الذي يجعله يتمسك بفكرة البقاء داخل الفريق الإنجليزي.