مذكرة لوزارة البترول تسلط الضوء على أهم مخرجات مشاركتها بمؤتمر المناخ

5- مبادرة منتدى شرق المتوسط لإزالة الكربون.

6- توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات العالمية في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون وإنتاج الهيدروجين.

جاء ذلك في ضوء استعراض المذكرة الحكومة المقدمة من وزير البترول حول أهم انجازات البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتي شهر ديسمبر 2022 أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول ومساهمته في النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر، أن فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، التي استضافتها مصر، لاقت إشادة دولية واسعه، لاسيما وما بذل من مجهود استمر لأكثر من 14 يوما فى 53 جلسة، مفاوضات بين البلدان المشاركة في القمة.

وأبرزت صحف العالم النتائج التي تتحقق للمرة الأولى، أبرزها إنشاء صندوق "المناخ الأخضر" لدعم جهود الدول النامية في الوفاء وإسهاماتها المحددة وطنياً وتعزيزها لخفض الانبعاثات وهو ما يعد انتصارا لحقوق الدول النامية المتضررة جراء التغيرات المناخية.