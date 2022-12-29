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مذكرة لوزارة البترول تسلط الضوء على أهم مخرجات مشاركتها بمؤتمر المناخ

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القاهرة - سامية سيد - سلطت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول المهندس طارق الملا، إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الضوء علي أهم مخرجات مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ، وفي مقدمتها خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول. 

 

وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم هذه المخرجات علي النحو الأتي : 

 

1 إستراتيجية كفاءة الطاقة في قطاع البترول المصري (2022-2035). 

2- خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول. 

3- الإعلان عن إطار استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر 

4- توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. 

5- مبادرة منتدى شرق المتوسط لإزالة الكربون. 

6- توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات العالمية في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون وإنتاج الهيدروجين.

 

جاء ذلك في ضوء استعراض المذكرة الحكومة المقدمة من وزير البترول حول أهم انجازات البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتي شهر ديسمبر 2022 أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول ومساهمته في النمو الاقتصادي. 

 

جدير بالذكر، أن فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، التي استضافتها مصر، لاقت إشادة دولية واسعه، لاسيما وما بذل من مجهود استمر لأكثر من 14 يوما فى 53 جلسة، مفاوضات بين البلدان المشاركة في القمة.

 

وأبرزت صحف العالم النتائج التي تتحقق للمرة الأولى، أبرزها إنشاء صندوق "المناخ الأخضر" لدعم جهود الدول النامية في الوفاء وإسهاماتها المحددة وطنياً وتعزيزها لخفض الانبعاثات وهو ما يعد انتصارا لحقوق الدول النامية المتضررة جراء التغيرات المناخية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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