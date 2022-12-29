شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اتصالات النواب" مشيدا بحفل قادرون باختلاف: لدينا رئيس جابر للخواطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على اهتمامه الكبير بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وما يقدمه لهم من دعم كبير، قائلا: "لدينا رئيس وطنى مخلص وإنسانى وجابر الخواطر يعزز من القيم والأخلاق والإنسانية فى المجتمع".

وأشاد حتة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال النسخة الرابعة من حفل "قادرون باختلاف"، وتفاعله الكبير والإنساني مع ذوي الاحتياجات الخاصة واستماعه إلى مشكلاتهم وطلباتهم وتوجيهاته بتذليل كل العقبات التى تواجهمم وتلبية احتياجاتهم.

وقال إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى فئات ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وغير مسبوقا، وتقدم لهم العديد من الخدمات تحقيقا للالتزام الدستوري والقانوني الذي يلزم برعايتهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع ومنحهم كافة حقوقهم، لافتا إلى أن الدولة أنشأت صندوق لدعم ذوى الإعاقة وهناك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكلها تشريعات صدرت لدعم هذه الفئة ورعايتها وتحقيق مطالبها وتلبية احتياجاتها وتيسير دمجهم فى المجتمع.

وطالب النائب أحمد حتة، كافة المؤسسات والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تلبية احتياجات ذوى الهمم وتيسير دمجهم في المجتمع، ودمجهم في العملية التعليمية، وتسهيل كافة الإجراءات للمشاركين من أصحاب الهمم في البطولات الرياضية الدولية.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، على شكر ذوى الاحتياجات الخاصة ووجه لهم كلمة، قائلا: نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدى ومشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذى أصبح حريصا على تكريم ذوى الهمم.. ونرى فيهم النبتة الصالحة التي نزرعها ونحصد من ورائها خيرا".

وتابع الرئيس السيسى: "نعتز بكم.. أصبحتم تمثلون أهم آليات بناء الوطن ونقدر جهودكم وإنجازاتكم.. ونرى إسهاماتكم فى شتى المجالات.. أيادى بيضاء يزاد عمق أثارها يوما بعد يوم بالحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة".