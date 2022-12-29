28 ديسمبر , 2022
كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان، عُقد خلف أبواب مغلقة، الأربعاء، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.
وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر. وقال زيلينسكي إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.
ويُعتقد أن روسيا تحتجز الألوف من أسرى الحرب الأوكرانيين وإن كانت الأرقام الدقيقة غير معروفة.
يشار إلى موسكو وكييف تبادلتا أسرى مرات عدة منذ انطلاق العملية الروسية في 24 شباط/فبراير.
نفذت أوكرانيا أول تبادل للأسرى مع روسيا في نهاية مارس، بعد شهر من بدء الصراع، عندما تم تبادل عشرة جنود روس بعشرة جنود أوكرانيين، وأحد عشر بحارا مدنيا روسيا، تم إنقاذهم من سفينة غرقت في البحر الأسود بالقرب من أوديسا، لـ 19 مدنيا أوكرانيا تم الاستيلاء عليها من قبل الروس.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: الإفراج عن 1450 أسيراً أوكرانياً منذ الغزو الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.