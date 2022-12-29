 زيلينسكي: الإفراج عن 1450 أسيراً أوكرانياً منذ الغزو الروسي

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان، عُقد خلف أبواب مغلقة، الأربعاء، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر. وقال زيلينسكي إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.

ويُعتقد أن روسيا تحتجز الألوف من أسرى الحرب الأوكرانيين وإن كانت الأرقام الدقيقة غير معروفة.

يشار إلى موسكو وكييف تبادلتا أسرى مرات عدة منذ انطلاق العملية الروسية في 24 شباط/فبراير.

نفذت أوكرانيا أول تبادل للأسرى مع روسيا في نهاية مارس، بعد شهر من بدء الصراع، عندما تم تبادل عشرة جنود روس بعشرة جنود أوكرانيين، وأحد عشر بحارا مدنيا روسيا، تم إنقاذهم من سفينة غرقت في البحر الأسود بالقرب من أوديسا، لـ 19 مدنيا أوكرانيا تم الاستيلاء عليها من قبل الروس.