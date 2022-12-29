شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف عنيف وصافرات الإنذار تدوي.. أوكرانيا تعلن حالة التأهب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على وقع اشتداد القصف الروسي، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية في بعض مناطق ​أوكرانيا​.

كما انطلقت صافرات الإنذار خلال ساعات الصباح الباكر في مناطق نيكولاييف وتشيركاسي وجيتومير.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية أوكرانية بوقوع عدة انفجارات في مدن دنيبر ونيكوبول وسومي وخاركوف.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية كثفت هجماتها بقذائف المورتر والمدفعية على مدينة خيرسون.

فيما تمارس أيضا ضغوطًا مستمرة على طول الخطوط الأمامية في المناطق الشرقية من البلاد.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية مازالت مستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ فبراير الماضي، لتدخل بذلك شهرها الحادي عشر.

وقد رفضت روسيا مقترحات السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، مؤكدة أنها لن تتخلى عن أي أراض سيطرت عليها، والتي تشكل حاليا نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وتقول إنها ضمتها بالفعل.

كما شددت على أنها لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين، لافتة إلى أن أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم المناطق الأربع.