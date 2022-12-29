شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. 6 اجتماعات لـ"إعلام النواب" لمناقشة طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، 6 اجتماعات على مدار أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين وذلك لمناقشة طلبات إحاطة ، وتاتي الاجتماعات على النحو التالي:

يوم الاثنين تعقد اجتماعين لمناقشة موضوعى طلبى الاحاطة المقدمين من النائب بلال النحال بشأن توقف أعمال البحث والتنقيب بتل آثار سيدى عطبة بمركز المحمودية محافظة البحيرة، والثاني للنائب محمد عبدالسلام حجازى بشأن إنهاء إجراءات قرار إخراج المنازل المقامة على أرض الآثار بقرية صعيف – مركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة وتسليم الأرض للوحدة المحلية.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة موضوعى طلبي الاحاطة المقدمين الأول من النائب علاء عصام بشأن معاناة أهالي مركز البدرشين من عدم ممارسة أي نشاط أو تنظيم أى فعاليات ثقافية دورية منتظمة منذ 7 سنوات بقصر ثقافة البدرشين بمحافظة الجيزة، والثاني النائب أحمد على ابراهيم بشأن الضعف الذى يعانى منه بيت ثقافة المرج بمحافظة القاهرة وعدم وجود أى نشاط ثقافى داخل الحى.

بينما تعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعين لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب سيد قاسم بشأن إعادة تشغيل فندق قصر ثقافة الغردقة المغلق ، وكذا عدم إنشاء قصر ثقافة مدينة القصير رغم تخصيص مساحة أرض 5400 متر منذ عام 1989بمحافظة البحر الأحمر، بينما الاجتماع الثاني تناقش طلب الإحاطة من النائبة هناء حمدى سرور بشأن إعادة تطوير ورفع كفاءة متحف دنشواى بمركز الشهداء - محافظة المنوفية".