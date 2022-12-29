شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تصريحات جاكبو بعد إعلان تعاقده رسميًا مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن ليفربول الإنجليزي، منذ قليل عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع النجم الهولندي كودي جاكبو، قادمًا من صفوف فريق أيندهوفن، في صفقة تعد هي الأولي للريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ليفربول يعلن رسميًا التعاقد مع جاكبو

وجاء إعلان ليفربول، عبر موقعه الرسمي، قائلًا: "سيصبح المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، لاعبا رسميًا في نادينا مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، عقب الموافقة على الشروط الشخصية للعقد واجتياز الكشف الطبي بنجاح".

تصريحات جاكبو

وقال جاكبو في تصريحات لموقع ليفربول "أشعر أنني بحالة جيدة.. متحمس حقًا لوجودي هنا".

وأضاف: "أتطلع إلى التدريب واللعب مع هذا النادي الرائع، ليفربول مناسب لي، أريد إظهار قدراتي لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من اللحظات الجميلة التي فعلوها في السنوات الماضية".

وتابع "أعتقد بالنسبة لي شخصيًا أنه من الجيد النمو هنا، ويمكنني تعلم الكثير بفضل تواجد الكثير من اللاعبين الرائعين هنا".

ونوه "أتطلع للعب في أنفيلد. سمعت الكثير من القصص الرائعة عن الملعب والأجواء، لا أطيق الانتظار".

ولفت "من الواضح أن هدفي حصد أكبر عدد ممكن من الألقاب كفريق واحد مع تقديم أداء جيد، كي نظهر للعالم ما يمكننا القيام به كفريق، مع مواصلة التطور وأن أصبح لاعبًا أفضل كل موسم".

واختتم "أنا ممتن حقًا لأن الجميع رحب بي بحرارة، أتطلع لرؤية الجميع في الملعب والمدينة".