شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ17 ونتائج المباريات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباريات الجولة الساعةالتاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث شهدت على العديد من المواجهات القوية.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء منافسات الجولة الساعة عشر، وذلك خلال السطور التالية..

1- أرسنال، 40 نقطة

2- مانشستر سيتي، 35 نقطة

3- نيوكاسل، 33 نقطة

4- توتنهام، 30 نقطة

5- مانشستر يونايتد، 26 نقطة

6- ليفربول، 25 نقطة

7- برايتون، 24 نقطة

8- تشيلسي، 24 نقطة

9- فولهام، 22 نقطة

10- برينتفورد، 20 نقطة

11- كريستال بالاس، 19 نقطة

12- أستون فيلا، 18 نقطة

13- ليستر سيتي، 17 نقطة

14- بورنموث، 16 نقطة

15- ليدز يونايتد، 15 نقطة

16- وست هام يونايتد، 14 نقطة

17- إيفرتون، 14 نقطة

18- ولفرهامبتون، 13 نقطة

19- نوتنجهام فورست، 13 نقطة

20- ساوثهامتون، 12 نقاط.

- نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي

برينتفورد - توتنهام، 0-0.

ساوثهامبتون - برايتون، 1-3.

ليستر سيتي - نيوكاسل، 0-3.

كريستال بالاس - فولهام، 0-3.

ايفرتون - ولفرهامبتون، 1-2.

أستون فيلا - ليفربول، 1-3.

أرسنال - وست هام، 3-1.

تشيلسي - بورنموث، 2-0.

مانشستر يونايتد - نوتنجهام فورست، 2-0.

مانشستر سيتي - ليدز يونايتد، 3-1.