شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تستعيد 1456 من أسراها لدى روسيا خلال 10 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن بلاده استعادت 1456 من أسراها منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه السنوي أمام البرلمان، الذي عُقد خلف أبواب مغلقة الأربعاء، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي.

وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.

واعتبر زيلينسكي في خطابه أن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.

وتقول أوكرانيا إن روسيا تحتجز الآلاف من جنودها كأسرى الحرب، وإن كانت الأرقام الدقيقة غير معروفة من الجانبين.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة صفقات لتبادل الأسرى، كان آخرها في 14 ديسمبر الجاري شملت الإفراج عن 64 جنديا أوكرانيا ممن قاتلوا بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك وأمريكي واحد.

وتمت عدة عمليات لتبادل الأسرى بين الجانبين منذ بدء الحرب، بوساطة من عدة دول، أبرزها الوساطة الإماراتية، حيث استضافت الإمارات في نوفمبر الماضي، اجتماعا روسيا أوكرانيا لمناقشة تبادل الأسرى بين الجانبين.