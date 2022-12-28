بالصور - شوارع الكويت تكتسي بالأبيض بعد سقوط الثلوج

اكتست شوارع الكويت باللون الأبيض بعد هطول الأمطار والثلوج على مناطق متفرقة من البلاد.

ووثق عدد من المواطنين لحظات سقوط الثلوج على الكويت في مقاطع فيديوهات وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، دعت وزارة الداخلية أمس (الثلاثاء)، المواطنين إلى ضرورة الالتزام والحذر بسبب تقلب الأحوال الجوية التي تسود البلاد بسبب الأمطار الرعدية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة اتباع التعليمات وإرشادات رجال الأمن بالطريق، كما شددت الوزارة على تجنب القيادة في الطرق التي بها تجمعات للمياه.

ومن جانبها، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتتحسن تدريجياً.