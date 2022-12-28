"الميركاتو الشتوي".. ريال مدريد يرفض التجديد لمهاجمه

ووفقاً لصحيفة "سبورت"، فإن وكلاء ماريانو دياز قدموا لإدارة ريال مدريد، عدة مقترحات لتخفيض راتب اللاعب، ليواصل تجربته مع الميرنجي.

وتابعت الصحيفة "رد ريال مدريد جاء واضحا بشكل كبير، بعدم تجديد عقد ماريانو دياز".



وينتهي عقد ماريانو دياز مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ويحاول الفريق الملكي، التخلص منه في سوق الانتقالات الشتوية في كانون ثان المقبل.

وعاد ماريانو دياز لصفوف ريال مدريد في موسم 2018-2019 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، ولعب 64 مباراة في المواسم الخمسة الماضية.

يذكر أن ريال مدريد يتمنى التخلص من ماريانو دياز، لكنه يريد في الوقت ذاته الحصول على مقابل مادي من بيعه في الميركاتو الشتوي.