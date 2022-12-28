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"الميركاتو الشتوي".. ريال مدريد يرفض التجديد لمهاجمه

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442676-638078580907428646.jpg

2022-12-28 | 22:02

"الميركاتو الشتوي".. ريال مدريد يرفض التجديد لمهاجمه

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن رفض إدارة ريال مدريد، فكرة استمرار المهاجم ماريانو دياز خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لصحيفة "سبورت"، فإن وكلاء ماريانو دياز قدموا لإدارة ريال مدريد، عدة مقترحات لتخفيض راتب اللاعب، ليواصل تجربته مع الميرنجي.

وتابعت الصحيفة "رد ريال مدريد جاء واضحا بشكل كبير، بعدم تجديد عقد ماريانو دياز".


وينتهي عقد ماريانو دياز مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ويحاول الفريق الملكي، التخلص منه في سوق الانتقالات الشتوية في كانون ثان المقبل.

وعاد ماريانو دياز لصفوف ريال مدريد في موسم 2018-2019 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، ولعب 64 مباراة في المواسم الخمسة الماضية.

يذكر أن ريال مدريد يتمنى التخلص من ماريانو دياز، لكنه يريد في الوقت ذاته الحصول على مقابل مادي من بيعه في الميركاتو الشتوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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