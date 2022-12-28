انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف عن "قائمة سوداء" تخص الحريات الدينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوثائق الرسمية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر الإبقاء على روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكوبا وميانمار ونيكاراغوا وباكستان والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان وإريتريا على قائمة الدول "المثيرة للقلق" في ما يتعلق بالحريات الدينية.وأضافت الوثيقة أن القرار يقضي كذلك باتخاذ الإجراءات للإبقاء على العقوبات القائمة ضد روسيا.

وتنشر وزارة الخارجية الأمريكية تقارير سنوية عن الوضع في مجال الحريات الدينية حول العالم، وبناء على استنتاجات التقارير يمكن لوزير الخارجية أن يعد توصيات بشأن إدراج الدول والمنظمات على "القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان" مع إمكانية فرض عقوبات ضدها.