في النجف.. اعتقال "اخطر عصابة" لسرقة السيارات والدراجات

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان، إنه "تم القاء القبض على اخطر عصابة تمتهن سرقة السيارات والدرجات النارية وخصوصا درجات التوصيل المنزلي (دلفري) مكونة من ستة أفراد".

محمد يوسف

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