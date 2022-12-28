حملة سعودية لمكافحة العمى في موريتانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى في مدينة كيهيدي بجمهورية موريتانيا، ضمن برنامج «نور السعودية التطوعي»، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، خلال الفترة من 22 حتى 29 ديسمبر الجاري. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 3.350 حالة، وإجراء 165 عملية جراحية متخصصة، وإعطاء 1.750 دواء، وتوزيع 850 نظارة طبية. بالتوازي أطلق المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية للبالغين في مدينة نواكشوط حيث أجرى 20 عملية جراحية متخصصة. بالتوازي أطلق المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية للبالغين في مدينة نواكشوط حيث أجرى 20 عملية جراحية متخصصة. ووزع المركز الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا من صيدا اللبنانية، وسلمهم 568 قسيمة شرائية، كما توزيع مساعدات إغاثية بمحافظة مأرب، استفاد منها 258 فردا من أسر ذوي الاحتياجات الخاصة.

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