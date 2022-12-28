شكرا لقرائتكم خبر رئيس العراق: الحقبة المظلمة لداعش انتهت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أمس أن الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة المجرمة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رشيد قوله خلال زيارته أمس، كنيسة الطاهرة في مدينة الموصل وعدد آخر من الكنائس المجاورة لها، «إن العراق ماض في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار على كل المستويات».

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، «تجول الرئيس العراقي في المنطقة واطلع على حركة الإعمار الجارية لعدد من الكنائس التي تعرضت للدمار في فترة الإرهاب الداعشي المجرم».