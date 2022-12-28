رئيس العراق: الحقبة المظلمة لداعش انتهت

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رشيد قوله خلال زيارته أمس، كنيسة الطاهرة في مدينة الموصل وعدد آخر من الكنائس المجاورة لها، «إن العراق ماض في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار على كل المستويات».ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، «تجول الرئيس العراقي في المنطقة واطلع على حركة الإعمار الجارية لعدد من الكنائس التي تعرضت للدمار في فترة الإرهاب الداعشي المجرم».
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