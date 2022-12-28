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رئيس العراق: الحقبة المظلمة لداعش انتهت

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أمس أن الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة المجرمة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رشيد قوله خلال زيارته أمس، كنيسة الطاهرة في مدينة الموصل وعدد آخر من الكنائس المجاورة لها، «إن العراق ماض في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار على كل المستويات».

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، «تجول الرئيس العراقي في المنطقة واطلع على حركة الإعمار الجارية لعدد من الكنائس التي تعرضت للدمار في فترة الإرهاب الداعشي المجرم».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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