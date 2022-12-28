إيطاليا تدعو لتسريع انتخابات ليبيا

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وأكد الوزير الإيطالي في تصريحات له، وفق وكالة الأنباء الليبية، أن ليبيا تعد دولة استراتيجية بالنسبة لإيطاليا ولأسباب عديدة، مضيفا أنه دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إلىزيارة روما، قائلا «إن إيطاليا تشاطر باتيلي الأمل في إجراء الانتخابات قريبا لتجاوز الأزمة هناك».
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