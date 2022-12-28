إيطاليا تدعو لتسريع انتخابات ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن أمل بلاده في إجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير الإيطالي في تصريحات له، وفق وكالة الأنباء الليبية، أن ليبيا تعد دولة استراتيجية بالنسبة لإيطاليا ولأسباب عديدة، مضيفا أنه دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إلى

زيارة روما، قائلا «إن إيطاليا تشاطر باتيلي الأمل في إجراء الانتخابات قريبا لتجاوز الأزمة هناك».