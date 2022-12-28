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إيطاليا تدعو لتسريع انتخابات ليبيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن أمل بلاده في إجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير الإيطالي في تصريحات له، وفق وكالة الأنباء الليبية، أن ليبيا تعد دولة استراتيجية بالنسبة لإيطاليا ولأسباب عديدة، مضيفا أنه دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إلى

زيارة روما، قائلا «إن إيطاليا تشاطر باتيلي الأمل في إجراء الانتخابات قريبا لتجاوز الأزمة هناك».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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