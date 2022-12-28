إسرائيل تصيب 11 فلسطينيا وتقتلع 13 ألف شجرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أصيب 11 فلسطينيا خلال اشتباكات عنيفة، اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الجاري نحو 13 ألف شجرة في الضفة الغربية، ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي للتوسع الاستيطاني.

وقال معهد البحوث التطبيقية الفلسطينية «أريج» في تقرير له «إن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 13 ألف شجرة العام الجاري معظمها من أشجار الزيتون المثمرة في نابلس وجنين والخليل وسلفيت وبيت لحم، لافتا النظر أن الاحتلال الإسرائيلي صادق كذلك على 158 مخططا استيطانيا لتوسيع 78 مستوطنة جاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكد المعهد أن عام 2022 شهد تكثيف المستوطنين لاعتداءاتهم على الفلسطينيين، وتم توثيق 1525 اعتداء في الضفة الغربية، والتي تنوعت ما بين اعتداء جسدي ولفظي، واعتداءات على أملاك الفلسطينيين.

في المقابل، أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص والاختناق عقب قمع جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم مسيرة عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين محتجزين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي، أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص المتفجر في إحدى ساقيه، إلى جانب 8 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابتين إحداهما بالحروق بسبب قنابل الغاز.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني واعتقل آخر أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة، وسط إطلاق النار والقنابل باتجاه الفلسطينيين، مما أدى لإصابة شاب، كما تم اعتقال آخر.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان «إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على مئات الدونمات الفلسطينية في الأغوار الشمالية ووضعت أسلاكاً شائكة عليها، كما استولت على مركبات ومعدات زراعية في منطقة الفارسية بالأغوار ضمن عمليات التوسع الاستيطاني التي تستهدف الأرض الفلسطينية».