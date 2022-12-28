المصريون يتفاعلون مع دموع السيسي في احتفالية «قادرون»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعل الشعب المصري أمس مع دموع الرئيس عبدالفتاح السيسي التي سقطت من عينيه وهو يتحدث مع طفل معاق، خلال حفل «قادرون باختلاف» في القاهرة أمس.

ولم يتمالك السيسي دموعه التي انهالت عند استماعه لحوار الفنان أشرف عبدالباقي مع بعض الشباب من ذوي الهمم وهم يتحدثون عن تجربتهم، في لحظات مؤثرة خلال النسخة الرابعة من الاحتفالية التي جرت تحت شعار «لينا مكان»، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية شرقي العاصمة القاهرة.

وبدا التعاطف معهم واضحا على تقاسيم وجهه خصوصا عندما قال أشرف عبدالباقي «نحن لن ننسى من قام بالاهتمام بهذه الفئة لأحد الأشخاص معنا في القاعة»، في إشارة للرئيس.

وكشف الرئيس المصري عن الدعاء الذي يحرص على ترديده بشكل يومي، وقال ردا على سؤال لبطل الجمهورية في السباحة «بدعي كتير.. بقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السموات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا الدعاء دعاء سيدنا يوسف».

وتحدث الرئيس المصري عن أصعب موقف تعرض له خلال وجوده في القوات المسلحة، وقال «أصعب وقت كان في عام 2011، وأنه كان يبكي على مصر خلال هذه الفترة، وشعر أن الأمور كانت من الممكن أن تخرج عن السيطرة وتدخل الدولة في دوامة كبيرة من الدمار والخراب»، مضيفا «كنت أشعر بالخطر الشديد، وأن أصعب شيء هو أن تشعر أن أهلك ممكن أن يضيعوا ولا تستطيع أن تقدم لهم شيئا».

وتابع الرئيس السيسي «كثيرون في مصر خصوصا في الجيش كان عندهم القلق والخوف بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو من حمى مصر.. أنا من الناس اللي ممكن كانوا يبقوا شايفين حجم الدمار الذي ستدخل فيه الدولة لسنين طويلة قد تصل إلى 40 سنة.. الجيش والشرطة والدولة دفعوا ثمنا كبيرا جدا.. والله سبحانه وتعالى هو من حمى مصر تقديرا وحبا لها ولشعبها».