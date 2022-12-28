1500 امرأة في معتقلات الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضاعفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من المشهد الضبابي في اليمن قبل نهاية 2022، بعد رفضها المتكرر تجديد الهدنة الأممية، وارتهان قراراتها كافة بيد إيران.

وبعد ساعات من مغادرة وفد الوساطة العماني صنعاء، هددت ميليشيات الحوثي على لسان الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام بالعودة إلى نقطة الصفر والتصعيد من جديد، ورغم أن هناك مؤشرات بأن الوفد العماني عاد ببعض الوعود، إلا أن ميليشيات الحوثي تربط قرارها بيد النظام الإيراني ضاربة بعرض الحائط معاناة اليمنيين الذين يعيشون مأساة أزمة إنسانية.

وصعدت الميليشيات من جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها وشنت حملة اعتقالات كبيرة طالت الأصوات المنتقدة لجرائمها، وبعد اعتقال الحوثيين للناشط أحمد حجر تعالت الأصوات المنددة بالفساد والظلم والعبث والنهب وتدمير المؤسسات ونهب التجار والمواطنين من قبل الميليشيات الحوثية ونافذيها وقياداتها ومشرفيها، الأمر الذي تتحسب الميليشيات لتداعياته في الأوساط الشعبية المحتقنة بمشاعر الاستياء والرفض.

17 ألف مختطف

ووثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قيام ميليشيات الحوثي، منذ استيلائها على السلطة باعتقال واختطاف 16800 مدني يمني، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022، وقالت «إن أكثر من 4201 مختطف مدني، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، لا يزالون في سجون ميليشيات الحوثي حتى اليوم».

وبحسب منظمات حقوقية فإن سجون الحوثي تضم أكثر من 300 امرأة معتقلة ما بين ناشطات وغيرهن، ويتجاوز العدد للمعتقلات من فئة النساء 1500 امرأة، كما توفي أكثر من 98 معتقلا بعد خروجهم من سجون ميليشيات الحوثي بأيام قليلة يرجح أنه تم وضع حقن سامة لهم قبل خروجهم من المعتقلات.

ووفقا للتقرير قامت ميليشيات الحوثيين بإخضاع نحو 4012 معتقلا ومختطفا ومخفيا قسريا للتعذيب النفسي والجسدي واتخاذهم دروعا بشرية وتصفية الكثير منهم داخل سجون الحوثي، منهم 463 حالة تم اتخاذهم كدروع بشرية.

من جانب آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 200 ألف مهاجر أفريقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، وأفادت في بيان «أنه يوجد حوالي 200 مهاجر بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن»، مضيفة أن هناك قرابة 43,000 مهاجر تقطعت بهم السبل ويعيشون في ظروف مزرية غير قادرين على مواصلة رحلاتهم أو العودة إلى ديارهم».

وفي وقت سابق، ذكرت المنظمة الأممية أنها تمكنت خلال العام الجاري 2022 من إعادة أكثر من 3 آلاف مهاجر إثيوبي من اليمن إلى ديارهم وذلك وفق برنامج العودة الطوعية. وقالت «إنها قدمت المساعدة لحوالي 3,700 مهاجر إثيوبي للعودة طواعية وبأمان إلى ديارهم في عام 2022.

مشاهدات يمنية







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تصنيف المختطفين في سجون الحوثي: