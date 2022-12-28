شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسى حريص على دمج قادرون باختلاف فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على أبنائنا من "قادرون باختلاف"، لدمجها فى الجمهورية الجديدة منذ توليه قيادة البلاد.

وقال النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق وزارة التضامن مبادرتين لدعم الأشخاص من ذوى الهمم، ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا مشاركين فاعلين، يؤكد أن مستقبل البلاد يكمن فى تعاون الجميع لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة الأولى تحت عنوان الإتاحة وكسب العيش، بشأن توفير الحياة الكريمة وسبل الإتاحة للأشخاص من ذوى الهمم، أما المبادرة الثانية لدعم ذوى الهمم، تأتى تحت عنوان أحسن صاحب، وهى مبادرة عالمية تهدف لإنهاء العزلة للقادرين باختلاف وذلك بتنمية العلاقات بين الأشخاص ذوى الهمم وغيرهم من غير ذوى الهمم، لتمكينهم في العمل والحياة بشكل عام.

وناشد النائب جميع المؤسسات والمصالح والمستشفيات والنوادى وغيرها، فى المساهمة والتعاون فى العمل على إتاحة المكانية كلًا على تكلفته الخاصة، وأيضًا قطاع التوظيف أن يقوم بتحمل توظيف الأشخاص من ذوى الهمم بنسبة 5 % وفقًا لما يقره القانون المصرى، حتى يصبحوا الأشخاص من ذوى الهمم بالفعل قادرون باختلاف.

وقد شارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى إحتفالية قادرون باختلاف، كما شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالى الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعى أول صندوق لدعم ذوى الهمم تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت اسم "صندوق عطاء"، والذى يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوى الهمم وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.