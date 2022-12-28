شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الاتحاد العام للتعاونيات: الجانب التشريعي عنصر أساسي لحل قضايا التعاونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عصام بدوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، إن التعاون يعنى إنجاز خدمة أو تقديم خدمة للمجتمع بدون استغلال أو تفرد، مشيراً إلى أن فكرة التعاون أول ما نشأت كانت فى المجتمعات الرأسمالية وبدأت من إنجلترا، وكان الهدف هو حل المشاكل الاقتصادية، من هنا جاءت فكرة التعاونيات.

وأكد بدوى، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التعاونيات فى مصر ..الواقع والتحديات والفرص"، أن الشق التشريعى يمثل عنصر أساسى لمشكلة التعاونيات فى مصر لمواجهة الوضع حالياً، ومطلوب أيضاً تفعيل مواد القانون.

كما أكد بدوى، على أنه لا يوجد لدينا ثقافة تعاونية داخل المجتمع، متابعا: "لدينا الكثير من الأصول لو تم استغلالها سيكون لدينا قيمة كبيرة جداً، وأيضاً لدينا خبرات كبيرة لم يتم تحديثها".

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك نوع من المساواة ما بين المشروعات الصغيرة فى التسهيلات بالنسبة للجمعيات التعاونية، فذلك الأمر غير موجود، لافتا إلى ضرورة الربط بين الجمعيات التعاونية، وأن يتم تداول السلطة فى الجمعيات التعاونية لضخ دماء جديدة.

واختتم بدوي، حديثه، قائلا: نأمل الفترة القادمة إعطاءنا الفرصة لكى نشارك فى حل الأزمة الموجودة حالياً، وتساءل: لماذا لم تستغل هذه الجمعيات لحل الأزمة .

أدار الصالون مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من المهندس عصام بدوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، والدكتور شريف فياض، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، والنائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد سالم، عضو التنسيقية والباحث فى دراسات التنمية الاقتصادية والسياسات العامة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.