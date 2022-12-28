عنف الإرهابيين يهدد بنين وغرب إفريقيا

اجتاحت أعمال عنف المتطرفين المرتبطين بالقاعدة وتنظيم داعش الكثير من منطقة الساحل الداخلية في غرب إفريقيا لأكثر من سبع سنوات. ويقول الخبراء إنه ينتشر الآن في الولايات الساحلية مع بنين الأكثر تضررًا.

حيث تصاعدت الهجمات الإرهابية في بنين بأكثر من عشرة أضعاف بين يوليو وديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي - من 2 إلى 25 - وفقًا لمشروع بيانات الأحداث ومواقع النزاع المسلح.

ويقول المحللون إنه إذا استمر العنف المتطرف في الانتشار، فقد تكون له عواقب بعيدة المدى.

صعوبة الرد

وقد مر أكثر من عام منذ أن اقتحم الإرهابيون لأول مرة بلدة إيغور كاساه في شمال بنين، ولا يزال الكثير منهم يعيش في خوف. ويتلقون مكالمات هاتفية تهديدية وخطابات متطرفة على أبواب تطالب الناس بالمغادرة.

وذكر كارس دي بروين، باحث أول في منظمة Clingendael البحثية الهولندية: «عندما تتحدث عن منطقة الساحل، تكون المصالح الجيوسياسية محدودة».

وقال: «لكن الأمر مختلف بالنسبة للدول الساحلية، التي تعتبر أقوى من الناحية الاقتصادية والأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الإفريقي والدول الغربية مثل إنجلترا والولايات المتحدة». وقال إن هذه القوى الغربية قد ترى مصالحها على المحك، وهذا سبب رئيسي يجعلهم قلقين حقًا بشأن امتداد العنف المتطرف إلى بنين.

العنف في بنين

وظهر العنف في بنين، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة، نتيجة لما يحدث في بوركينا فاسو المجاورة، حيث قتلت الهجمات الجهادية المئات وشردت ما يقرب من مليوني شخص. واقتصرت الهجمات في البداية على الحدود بين شرق بوركينا فاسو وبنين في متنزهات W و Pendjari الوطنية في منطقتي Alibori و Atacora، لكنها تتوسع الآن. وتزايدت الحوادث منذ يونيو في المناطق المأهولة بالسكان حول الحدائق مع المتطرفين المرتبطين بالجماعة المرتبطة بالقاعدة، مما دفع جيش بنين من الحدود ما خلق فراغًا أمنيًا والسيطرة على جزء من البلاد، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا.

خطوط الإمداد

فيما يقول المحللون إن المتمردين على ما يبدو يخلقون مساحة كبيرة من النفوذ من النيجر إلى توغو من أجل الحفاظ على خطوط الإمداد مفتوحة وتجنيد الأشخاص وشراء المواد. ويمكن أن يكون الهدف الآخر هو مقاومة الضغط من مبادرة أكرا، وهي منصة عسكرية تضم بوركينا فاسو والبلدان الساحلية لمنع انتشار التطرف من منطقة الساحل.

وقال رئيس بنين باتريس تالون في خطاب ألقاه في وقت سابق هذا الشهر، إن حكومة بنين كثفت استجابتها باستثمار ما يقرب من 130 مليون دولار لإنشاء قواعد عمليات جديدة وتحصين القواعد القائمة وتجنيد ما يقرب من 4000 من قوات الأمن منذ العام الماضي.ولكن الإجراءات الأمنية المتزايدة للحكومة جلبت انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاعتقالات التعسفية لمن يشتبه في عملهم مع الإرهابيين.