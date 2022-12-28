السعودية تؤكد دعمها لجهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا. وأكّد الأمير فيصل بن فرحان على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيًا.