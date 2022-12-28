العليمي يدعو لدعم المقاومة الشعبية في مناطق الحوثي

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، إلى دعم المقاومة الشعبية في مناطق الميليشيات الحوثية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

جاء ذلك في اجتماع لأعضاء المجلس ومحافظي عدد من المحافظات لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية، وخطط تحسين الأداء التنفيذي، والاستجابة لمتغيرات المرحلة المقبلة على مختلف المستويات.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية، والإنسانية، والأمنية في محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، المحويت، الجوف، إب، صعدة، ذمار، ريمة، حجة، عمران، الحديدة، والبيضاء، كما ناقش الاجتماع التدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكد الرئيس على الدور الذي يجب أن يضطلع به رؤساء السلطات المحلية، وأهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق الأهداف والتحولات الملبية لمصالح المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية المتاحة في المحافظات المحررة.

وأكد الاجتماع تضامنه الكامل مع المواطنين في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم مطالبهم المشروعة وحماية مصادر عيشهم الكريم.