شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم "البلوز "السابق كبديل لرونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يخطط بشكل قوي للتعاقد مع مهاجم جديد كبديل لرونالدو فى الفترة الحالية، حيث أن مركز المهاجم الصريح يعد أحد أولويات مسئولي الشياطين الحمر فى المريكاتو الشتوي القادم.

موراتا على رادار مانشستر يونايتد

وأكدت بعض المصادر الصحفية عن وجود حالة من الإهتمام الكبيرة بالنجم الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم نادي أتليتكو مدريد، حيث يرغب الفريق فى التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع وضع بند يتيح للفريق الإنجليزي أحقية الشراء فى الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن هناك حالة من الرفض فى الفترة الحالية من قبل إدارة الأتليتك، خاصة أن اللاعب يعد أحد أعمدة الفريق الاساسية، والتى يتم الإعتماد عليها بشكل شبه مستمر فى الآونة الأخيرة.

فى حين تري إداراة اليونايتد بأن اللاعب قد يكون الخيار المناسب للفريق فى الفترة القادمة، خاصة أنه سبق له وأن تألق رفقة" البلوز"، بجانب أنه إعتاد على أجواء الدوري الإنجليزي، مما قد يساهم فى سرعة تأقله مع الفريق حال إنتقاله.