مصرف الرافدين يعلن تخفيض بيع الدولار لأغراض السفر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، تخفيض بيع الدولار لأغراض السفر بدءاً من يوم غد.

وقال المصرف في بيان، إنه "تنفيذاً للتوجيهات الحكومية وسياسات البنك المركزي العراقي يعلن مصرف الرافدين تخفيض بيع الدولار لأغراض السفر وبما لا يزيد على (10) آلاف دولار أمريكي لكل زبون بسعر (1455) ديناراً عراقياً لكل دولار تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين".

ودعا المصرف "المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار مراجعة فروعنا في شارع فلسطين، والفردوس، والزوية في جانب الرصافة، والحي العربي، والمنصور، وحي العامل في جانب الكرخ وبدءاً من يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 2022"، مشيراً الى أنه "سيتم فتح فروع في جميع المحافظات مطلع الأسبوع المقبل".