شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: إنشاء صندوق لذوى الهمم إنجاز وإضافة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن احتفالية "قادرون باختلاف" تتطور عامًا بعد الآخر، وتتحول إلى مكان لاتخاذ إجراءات ودعم ذوى الهمم بشكل كامل، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة في الاحتفالية والاستماع إلى مطالبهم ودعمهم بشكل كامل عبر إجراءات كثيرة على مدى السنوات الماضية، من خلال التسهيلات المقدمة والدعم المباشر لهم.

أشاد "القصاص" في تصريحات للتليفزيون المصري، بفكرة إنشاء صندوق ذوى الهمم، قائلا: "إنشاء الصندوق إنجاز كبير وإضافة حقيقية تساهم فى استثمار وتقديم كل ما يمكن من خدمات ودعم كامل لذوى الهمم، فضلا عن تلبية طلباتهم.

عن تكليف الرئيس السيسى لبعض الوزارات بتسهيل بعض الإجراءات لذوى الهمم، قال رئيس تحرير ”الخليج 365”: كارت الخدمات المتكاملة مهم للغاية، حيث يشمل على كافة حقوق ذوى الهمم، وتسريع الإجراءات فى الحصول على العلاج.. ذوى القدرات الخاصة يجب أن يشعروا بأنهم في بؤرة الاهتمام، والرئيس السيسي يستمع إليهم بشكل كامل ويلبي كل طلباتهم".

حول أهمية دور وسائل الإعلام والقوى الناعمة فى النظرة إلى ذوى الهمم، أضاف: رأينا مشاركة عدد منهم فى أدوار مختلفة بالأعمال الفنية، بل إن البعض منهم أصبحوا نجوما، وأيضا على المستوى الرياضى".

شدد "القصاص" على أهمية مساندة ذوى الهمم، قائلا: "شىء إنسانى وضرورى، مبينا أن المشاركة العربية فى الحفل من شأنها نقل للتجربة المصرية ودعم فكرة التمكين الكامل لذوى الهمم فى المجتمعات العربية، مشيرا إلى أن التجربة المصرية أصبحت لافتة ويمكن تعميها بالإقليم".