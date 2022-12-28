شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب": حفل قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي انتصار للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن احتفالية قادرون باختلاف بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى انتصار للإنسانية في الجهورية الجديدة.

وأشارت "الجمال" فى تصريحات لها، إلى أن لقاء الرئيس عبد السيسي مع أصحاب الهمم هو رسالة جبر خواطر، تجسد طاقة أمل ورحمة وقدرة كبيرة على التحدي والنجاح، رسالة تؤكد أن المستحيل في مصر لا مكان له، وأن أصحاب الهمم في الجهورية الجديدة يتمتعون بدعم غير مسبوق.

وأضافت: "اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأبنائنا من قادرون باختلاف، يعبر عن حرص الرئيس فى استمرار دمجهم فى المجتمع، وإزالة أى معوقات تمنع مشاركتهم بشكل فعال في المجتمع".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد قالت خلال كلمتها فى النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نهدف إلى تحقيق الدمج والشمولية من كافة المستويات لأصحاب الهمم.. بداية من المستوي الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة، وهو ما يتطلب تعاون الجميع لتحقيق التنمية الدامجة والشاملة.. والحفاظ على المكتسبات واستقرار المجتمع، حتى نكون أكثر التزاما في دمج ذوي الهمم في مختلف مناحي الحياة.

وتابعت الوزيرة: "نطلق مبادرتين هامتين يساهما في دعم ذوي الهمم.. من أجل دعم المشاركة ونزيل معا كافة الحواجز.. المبادرة الأولي: "الإتاحة وكسب العيش".. ونناشد جميع المؤسسات والمصالح والجامعات ومراكز الشباب والنوادي وغيرها.. نساهم جميعا في إتاحة البيئة المكانية والتكنولوجية لتسيير تواصل ذوي الهمم.. ودعم تشغيل ذوي الهمم بـ 5 %.. انخراطهم بالاستفادة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية فوق قدرتهم الاتاحة حتى يتم دمجهم في العمل في الشمول المالي.