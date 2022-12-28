انت الان تتابع خبر بريطانيا توجه طلبا لإيران بشأن مزدوجي الجنسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات البريطانية بشأن التقارير عن أولئك البريطانيين الإيرانيين".

وأضاف: "نقول دائمًا إننا لن نقبل باستغلال مواطنينا كوسيلة ضغط دبلوماسية، ونطالب حكومة إيران بالتوقف عن ممارستها المتمثلة في الاعتقال الظالم لبريطانيين وأجانب من جنسيات أخرى".



وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد الماضي، "إلقاء القبض على سبعة أشخاص بينهم مواطنون من مزدوجي الجنسية على صلة بالمملكة المتحدة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة،" بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية.