شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش طلبات إحاطة لدعم وتطوير مراكز الشباب بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، اجتماعين يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة عدد من طللبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن دعم وتطوير مراكز الشباب.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة خلال الاجتماع الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة بشأن: توسيع ملاعب مركز شباب قرية كفر عبد الخالق التابعة لمركز مغاغة- محافظة المنيا، حيث إن القرية فيها عدد كبير من السكان وخاصة الشباب والنشء وتحتاج دعم مركز الشباب لإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الرياضية.

كما تناقش لجنة الشباب والرياضة خلال الاجتماع الثاني طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حتة بشأن الموافقة على دعم مراكز الشباب (بلهاسة- أولاد الشيخ- دهمور- شلقام- طمبو- ساقولا- صفانية- بني عامر) بمحافظة المنيا، وبشأن إعداد أماكن لياقة بدنية ودعم مالي بمراكز الشباب (مغاغة- العدوة- بني مزار) بمحافظة المنيا.

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد عقدت جلسة استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

وتضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها، وهذه التعديلات تأتي تلبية للطموحات والاهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة.

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، إن الحوار المجتمعى يهدف للوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع.