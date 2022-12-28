بر الصين الرئيسي يسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

28 ديسمبر , 2022 الصين تواجه تفشي كورونا (أ ف ب). ذكر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن بر الصين الرئيسي سجل ثلاث وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 في 27 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع وفاة واحدة في اليوم السابق. وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 5245.

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