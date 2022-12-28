انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد على إعادة اعمار جامع النوري والحدباء وفق المعايير العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "زار جامع النوري وكنيسة الطاهرة في الموصل، وأطلع عن كثب على المراحل الجارية لإعادة إعمار جامع النوري".

وأشار إلى أن "يد الإرهاب الغاشمة كانت تحمل مخططات خبيثة لطمس هوية هذه المدينة العريقة والمتنوعة عبر تدمير هذا الصرح الديني التاريخي المهم إلى جانب العديد من الصروح الأخرى، مؤكدا ضرورة إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء وفق المعايير العالمية والحفاظ على شكلهما التراثي والتاريخي، وتجاوز آثار الإرهاب الظلامي الجبان".



وأوضح، ان "الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة المجرمة وان العراق اليوم ماضٍ في طريق التطور والتقدم والاعمار والاستقرار على كل المستويات".