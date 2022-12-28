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انت الان تتابع خبر أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام لعام 2022 والان مع التفاصيل
وقد عرفت سنة 2022 بعض التغيرات على قائمة أكثر 10 حسابات متابعة، من أبرزها تقدم حساب لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، بعد حصوله رفقة منتخب بلاده الأرجنتين على كأس العالم الذي أقيم في قطر.
1- حساب إنستغرام
على غير المتوقع، فالحساب الأكثر متابعة على إنستغرام، ليس لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإنما هو عائد إلى حساب التطبيق نفسه.
ويتابع هذا الحساب حالياً 583 مليون شخص، والرقم الأكبر من المتابعين في تاريخ التطبيق من أول يوم تم افتتاحه فيه، وذلك سنة 2010.
2- كريستيانو رونالدو
تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من الحفاظ على المرتبة الثانية في قائمة أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام، والمرتبة الأولى كأكثر شخصية مشهورة في التطبيق نفسه.
إذ تمكن في شهر تشرين الثاني 2022، من الوصول إلى نصف مليار متابع، وهو الرقم الذي يعادل 6% من سكان الأرض الحاليين.
فيما وصل عدد متابعيه، خلال الشهر الأخير من سنة 2022، وبعد نهاية كأس العالم، الذي عاد للترويج إلى اسمه من جديد، إلى 523 مليون شخص.
3- ليونيل ميسي
تمكن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي من القفز إلى المركز الثالث، في قائمة أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام، مباشرة بعد التتويج للمرة الأولى بكأس العالم في دورته الـ 22.
بعد أن أصبح عدد متابعي نجم نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، خلال نهاية سنة 2022، يعادل 410 ملايين شخص.
كما أن اللاعب الأرجنتيني تمكن من تحقيق أكبر عدد علامات إعجاب على منشور في إنستغرام، وهي التي عادت إلى مجموعة الصور التي نشرها حاملاً كأس العالم، ووصلت إلى أكثر من 73 مليون علامة إعجاب.
4- كايلي جينر
احتفظت نجمة تليفزيون الواقع، وعارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، بالمركز الرابع عالمياً، في لائحة الحسابات الأكثر متابعة في إنستغرام، فيما ارتفع عدد متابعيها إلى 376 مليون شخص.
وتعتبر كايلي، التي تدير ماركة خاصة بمستحضرات التجميل تحمل اسمها، من بين الأشهر بين أخواتها، من عائلة الكاردشيان.
خصوصاً أن لديها تفاعلاً كبيراً، والذي يترجم من خلال أرقام الإعجابات على صورها، التي وصلت بعضها إلى أكثر من 10 ملايين.
5- سيلينا غوميز
ارتفع عدد متابعي المغنية الأمريكية سيلينا غوميز، خلال سنة 2022، ليصل الرقم الحالي، خلال شهر كانون الأول إلى 366 مليوناً.
وحافظت النجمة الأمريكية على المرتبة نفسها، التي احتلتها لأول مرة السنة الماضية، خصوصاً بعد إعلانها عن إصدار ماركتها الخاصة بالمكياج.
كما أن سيلينا غوميز تمكنت من شد الانتباه إلى حسابها الرسمي، بعد الإعلان عن الفيلم الوثائقي الخاص بحياتها الخاصة، والذي كانت تروج له بمنشورات حصرية عبر إنستغرام.
6- دوين جونسون "ذا روك"
دائماً ما كان النجم الأمريكي دوين جونسون، المعروف بين محبيه باسم "ذا روك"، من بين الأسماء الموجودة في قائمة أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام.
ويحتل ذا روك المرتبة السادسة في القائمة، لسنة 2022، بعدد متابعين وصل إلى 355 مليون شخص، وهو الرقم الذي ارتفع حوالي 90 مليون شخص، مقارنة بالسنة الماضية.
كما أن النجم الأمريكي اختار إنستغرام، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، من أجل الترويج إلى فيلمه الجديد "black adam"، وكذا نشر الأخبار المتعلقة به.
أصبح للمغنية والممثلة الأمريكية أريانا غراندي مكان في لائحة أكثر الحسابات متابعة في إنستغرام، والتي تدخلها لأول مرة، خلال سنة 2022، بعدد متابعين وصل إلى 346 مليون شخص.
وكان حساب غراندي، خلال السنة الحالية، مليئاً بالمنشورات الخاصة بماركة المكياج الخاصة بها، التي أصدرتها مطلع سنة 2022، حيث اختارته منصة للترويج لأحدث المنتجات.
8- كيم كاردشيان
بعد كايلي جينر، تعتبر كيم كاردشيان ثاني شخص من العائلة الشهيرة، يدخل قائمة أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام، وذلك بحصولها على المركز الثامن.
وعلى الرغم من أن كيم كانت أول من انطلق في عالم الشهرة، إلا أنها لم تتمكن من تجاوز شقيقتها الصغرى في عدد أرقام المتابعين على إنستغرام، الذي وصل إلى 337 مليون شخص، خلال سنة 2022.
9- بيونسيه
يعود المركز التاسع في هذه القائمة إلى مغنية البوب الأمريكية بيونسيه، التي تجاوز عدد متابعيها على إنستغرام 288 مليون شخص، وهو الرقم الذي وضعها لأول مرة في هذه اللائحة.
وعلى الرغم من أن عدد متابعيها كان دائماً ما يقدر بالملايين على إنستغرام، إلا أن النجمة الأمريكية كانت دائماً خارج القائمة، لكن جمهورها في العالم الافتراضي زاد بشكل ملحوظ خلال سنة 2022.
10- كلوي كارديشيان
صعدت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارديشيان إلى المرتبة العاشرة، والأخيرة في لائحة أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام، بعد أن أخذت مكان النجم الكندي جاستن بيبر، الذي كان في هذه المرتبة السنة الماضية.
وتعتبر كلوي الثالثة في عائلة الكاردشيان التي تحجز لنفسها مكاناً في هذه اللائحة السنوية، بعدد متابعين وصل إلى 285 مليوناً، أي بفرق بسيط عن بيونسيه.
وعلى الرغم من الرقم الكبير الذي حصلت عليه من المتابعين، إلا أن كلوي حريصة على عدم إظهار عدد الأشخاص الذين يقومون بوضع علامات الإعجاب على صورها.