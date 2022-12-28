انت الان تتابع خبر أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام لعام 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال كل سنة، تتغير ترتيبات الحسابات الأكثر متابعة عبر إنستغرام في العالم، والتي تتنوع بين حسابات المشاهير، وأخرى للشركات.

وقد عرفت سنة 2022 بعض التغيرات على قائمة أكثر 10 حسابات متابعة، من أبرزها تقدم حساب لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، بعد حصوله رفقة منتخب بلاده الأرجنتين على كأس العالم الذي أقيم في قطر.



1- حساب إنستغرامعلى غير المتوقع، فالحساب الأكثر متابعة على إنستغرام، ليس لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وإنما هو عائد إلى حساب التطبيق نفسه.

ويتابع هذا الحساب حالياً 583 مليون شخص، والرقم الأكبر من المتابعين في تاريخ التطبيق من أول يوم تم افتتاحه فيه، وذلك سنة 2010.



2- كريستيانو رونالدوتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من الحفاظ على المرتبة الثانية في قائمة أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام، والمرتبة الأولى كأكثر شخصية مشهورة في التطبيق نفسه.

إذ تمكن في شهر تشرين الثاني 2022، من الوصول إلى نصف مليار متابع، وهو الرقم الذي يعادل 6% من سكان الأرض الحاليين.

فيما وصل عدد متابعيه، خلال الشهر الأخير من سنة 2022، وبعد نهاية كأس العالم، الذي عاد للترويج إلى اسمه من جديد، إلى 523 مليون شخص.



3- ليونيل ميسيتمكن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي من القفز إلى المركز الثالث، في قائمة أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام، مباشرة بعد التتويج للمرة الأولى بكأس العالم في دورته الـ 22.

بعد أن أصبح عدد متابعي نجم نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، خلال نهاية سنة 2022، يعادل 410 ملايين شخص.

كما أن اللاعب الأرجنتيني تمكن من تحقيق أكبر عدد علامات إعجاب على منشور في إنستغرام، وهي التي عادت إلى مجموعة الصور التي نشرها حاملاً كأس العالم، ووصلت إلى أكثر من 73 مليون علامة إعجاب.



4- كايلي جينراحتفظت نجمة تليفزيون الواقع، وعارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، بالمركز الرابع عالمياً، في لائحة الحسابات الأكثر متابعة في إنستغرام، فيما ارتفع عدد متابعيها إلى 376 مليون شخص.وتعتبر كايلي، التي تدير ماركة خاصة بمستحضرات التجميل تحمل اسمها، من بين الأشهر بين أخواتها، من عائلة الكاردشيان.خصوصاً أن لديها تفاعلاً كبيراً، والذي يترجم من خلال أرقام الإعجابات على صورها، التي وصلت بعضها إلى أكثر من 10 ملايين.

5- سيلينا غوميز

ارتفع عدد متابعي المغنية الأمريكية سيلينا غوميز، خلال سنة 2022، ليصل الرقم الحالي، خلال شهر كانون الأول إلى 366 مليوناً.

وحافظت النجمة الأمريكية على المرتبة نفسها، التي احتلتها لأول مرة السنة الماضية، خصوصاً بعد إعلانها عن إصدار ماركتها الخاصة بالمكياج.

كما أن سيلينا غوميز تمكنت من شد الانتباه إلى حسابها الرسمي، بعد الإعلان عن الفيلم الوثائقي الخاص بحياتها الخاصة، والذي كانت تروج له بمنشورات حصرية عبر إنستغرام.



6- دوين جونسون "ذا روك"

دائماً ما كان النجم الأمريكي دوين جونسون، المعروف بين محبيه باسم "ذا روك"، من بين الأسماء الموجودة في قائمة أكثر الحسابات متابعة على إنستغرام.

ويحتل ذا روك المرتبة السادسة في القائمة، لسنة 2022، بعدد متابعين وصل إلى 355 مليون شخص، وهو الرقم الذي ارتفع حوالي 90 مليون شخص، مقارنة بالسنة الماضية.

كما أن النجم الأمريكي اختار إنستغرام، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، من أجل الترويج إلى فيلمه الجديد "black adam"، وكذا نشر الأخبار المتعلقة به.





أصبح للمغنية والممثلة الأمريكية أريانا غراندي مكان في لائحة أكثر الحسابات متابعة في إنستغرام، والتي تدخلها لأول مرة، خلال سنة 2022، بعدد متابعين وصل إلى 346 مليون شخص. 7- أريانا غرانديأصبح للمغنية والممثلة الأمريكية أريانا غراندي مكان في لائحة أكثر الحسابات متابعة في إنستغرام، والتي تدخلها لأول مرة، خلال سنة 2022، بعدد متابعين وصل إلى 346 مليون شخص. وكان حساب غراندي، خلال السنة الحالية، مليئاً بالمنشورات الخاصة بماركة المكياج الخاصة بها، التي أصدرتها مطلع سنة 2022، حيث اختارته منصة للترويج لأحدث المنتجات.