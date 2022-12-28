انت الان تتابع خبر مدير عام الهيئة العامة للكمارك يوعز بتشكيل لجنة تحقيقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الكمارك في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية، على كل من مدير كمرك المنطقة الوسطى و مديري مركز كمرك زرباطية والمنذرية والموظفين العاملين في المركزين و ممن لهم علاقة بأنجاز المعاملات المعفاة على ان تنجز اللجنة التحقيقية اعمالها خلال ثلاثة ايام وتقديم التقرير اللازم بذلك ".واكدت الهيئة، انها "ستتخذ اجراءات صارمة ورادعة بحق الموظفين الذين يثبت تقصيرهم في عملهم الكمركي".