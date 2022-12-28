شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح بتجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما نجحت الأكاديمية في الحصول على اعتماد إضافة خاصية UPRT لجهاز الطيران التمثيلي A330-200 و ذلك ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية، حيث أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية.

يذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب اجتازت اختبارات شركة SGS الدولية شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتجديد اعتمادات شهادة ISO (أيزو) فى مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أى ملاحظات.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات الأيزو بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.