شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تستكمل الحوار حول نشر ثقافة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان يوم الاثنين الموافق 2 من يناير2023، انعقاد ثالث جلسات الحوار الذى أطلقته اللجنة مع الجامعات المصرية حول مفهوم حقوق الإنسان ودورهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بحضور 4 رؤساء جامعات هم ( سوهاج، أسيوط، قنا، وأسوان).

وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان أنها فى حالة انعقاد دائم لاستكمال جلسات الحوار التى تنظمها حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال لقاء جامعات مصر العامة والخاصة لتفعيل وحدات حقوق الإنسان عمليًا والتأكيد على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الطالبات والطلبة.

وأكد النائب طارق رضوان على أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، من خلال خلق لغة حوار إيجابى بين الطالب والأستاذ ورؤساء الجامعات، لافتًا إلى التطلع لأجيال قادرة على تحقيق فارق إيجابى لصالح بلادهم.

وأضاف رضوان أن الجامعات المصرية قدمت الكثير ولكن يجب ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان استنادًا على المحاور الأربع المنظمة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هذا بجانب البحث العلمى والعمل الأكاديمى، والاهتمام بالتدريب والتثقيف ورفع قدرات الطلاب لتنميةالدراية والوعى الكافى حول القضايا الهامة التى تمس حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، التاكيد على الجامعات تطبيق أكواد الإتاحة داخل الجامعات وخلق مناخ صديق لجميع الطلاب وبصفة خاصة الطلاب ذوى الإعاقة.

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفى مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتى ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.