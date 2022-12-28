شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب فى ضيافة لجنة حقوق الإنسان بالنواب الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مؤسسة تجمع قادة المستقبل من مصر والمنطقة، لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع، لتحقيق التأثير وخلق مستقبل أفضل. وترعى الأكاديمية، مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على مستوى العالم، المبادرات والحلول المستدامة وتسعى بقوة لتكون الحافز الرئيسي للتحول الشامل والابتكار لخلق قادة عالميين فعالين يؤثرون في مجتمعاتهم.

وإيمانًا منها بمسئوليتها نحو المجتمع، ولإتاحة الفرصة لحديثي التخرج من الاستفادة بالتدريب في فترة الصيف؛ لاكتساب الخبرات التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل أفضل، أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب في 6 يونية الماضس برنامج "NTA Interns" لتدريب خريجي الجامعات المصرية داخل إدارات الأكاديمية المختلفة؛ ويأتي ذلك نتاج التعاون المثمر بين الأكاديمية ومختلف الجامعات المصرية؛ لتحقق الأكاديمية بذلك خطوات هامة في مجال تطوير العنصر البشري في الدولة المصرية، من خلال تطوير النشأ في مرحلة عمرية أكثر حداثة من المراحل المستهدفة في البرامج الأخرى التي تقدمها.