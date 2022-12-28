شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الرئيس السيسي ساهم بتحقيق إنجازات غير مسبوقة لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، أن ما حققته مصر في إنجازات في ملف ذوي الإعاقة لم يكن يتحقق لولا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس منذ توليه الحكم ساهم في تحقيق انتصارات عديدة لصالح ذوى الهمم، تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم حتى تبلورت فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ، وصندوق قادرون باختلاف.

وقال "الجندي"، إن الرئيس منح هذه الفئة المهمة التي يقدر عددها بـ 13 مليون مواطن، الأمل في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، دون أن تؤثر الإعاقة على حرمانه من حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنه يتوافق مع حديث الرئيس بأننا جميعا نشعر بحالة من الفخر لما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القدرات تساهم في قدرة مصر على مواجهة التحديات وتجاوزها، بالإضافة إلى تعزيز طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا، لافتا إلى دعم الدولة الممنوح لهم في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة"، مطالبا جميع الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس والعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأوضح"الجندي"، أن توجيهات الرئيس تعكس الحرص الشديد علي أن يكون ذوي الهمم شريكا أساسيا فى كل خطط التنمية التى تنفذها الدولة، لافتا إلى حرص الرئيس على إقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص "مصر 2020" ، والتى ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، بالإضافة إلى افتتاح 12 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات لذوى القدرات والهمم لتقديم خدمة مجانية فى 8 محافظات.