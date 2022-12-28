انت الان تتابع خبر اعتقال عاملة أجنبية سرقت أكثر من "40 شدة" من منزل ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم الإبلاغ عن وجود حادث سرقة ضمن منطقة المنصور شارع 14 رمضان وعند وصول ضابط دوريات نجدة/ المنصور الكرخ الى محل الحادث تبين قيام عاملة تنظيف بسرقة مبلغ مالي مقداره 40 شدة و68ورقة فئة دولار مع مصوغات ذهبية بالإضافة الى اجهزة موبايل عديدة".وأضاف ان "العاملة اثيوبية الجنسية، وتم القاء القبض عليها من قبل المتعهد حيث اتصل بصاحب البيت وتوصل الى الشركة واستلم المسروقات".

وأشار المصدر، الى ان صاحب المنزل "رفض الاجراءات القانونية بحق العاملة التي تعمل في منزله".

